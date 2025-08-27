Con Eva Camacho

Relatos de una sexóloga soltera: Eva Camacho visibiliza nuevas formas de amor en la madurez

La sexóloga de La Eroteca participa en 'Relatos de una sexóloga soltera' para analizar tres testimonios de parejas LAT de 70 años que desafían los modelos tradicionales.

Julián Vigara

Murcia |

Eva Camacho

El podcast Relatos de una sexóloga soltera con la sexóloga de La Eroteca, Eva Camacho, lo dedica a las parejas LAT (Living Apart Together) en la tercera edad.

El espacio presentó tres historias reales de personas de 70 años que viven el amor desde la libertad, la complicidad y el respeto mutuo. Desde una pareja reconciliada que ha optado por vivir en casas separadas, hasta una relación nacida en un curso de pintura, pasando por un vínculo abierto y flexible, el programa mostró que el deseo y la ternura no tienen fecha de caducidad.

Eva Camacho reflexionó sobre cómo las parejas LAT representan una evolución en los modelos afectivos, destacando que “la madurez no es un límite para ilusionarse, sino una oportunidad para elegir cómo queremos amar”.

El programa cerró con una frase inspiradora de la sexóloga y un mensaje claro: “Las segundas oportunidades existen, y el amor no entiende de edades”.

