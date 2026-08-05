Relatos de una sexóloga soltera: ¿Y si estar soltero fuera una ventaja?

La sexóloga y terapeuta sexual Eva Camacho, de La Eroteca, desafía buena parte de los mensajes habituales sobre el amor, ¿y si estar soltero fuera una ventaja?

Camacho distingue entre estar solo y sentirse solo, dos realidades que la sociedad tiende a confundir. Una persona puede vivir en pareja y sentirse profundamente sola, mientras otra disfruta de una soltería plena. La diferencia, explica, no está en el estado civil, sino en el lugar desde el que cada uno construye sus relaciones: desde la consciencia o desde la carencia.

La sexóloga aborda también uno de los patrones más repetidos en consulta: personas que, relación tras relación, terminan viviendo la misma historia con protagonistas distintos. Comprender el propio estilo de apego y las necesidades emocionales reales, sostiene Camacho, permite dejar de invertir años en vínculos que nunca podían ofrecer lo que se buscaba.

La propuesta terapéutica que plantea no busca acelerar la búsqueda de pareja. Busca dotar a cada persona de una herramienta (una especie de brújula emocional) para reconocer, con serenidad, si merece la pena construir un proyecto de vida junto a alguien. Una fórmula que sirve tanto a quien está soltero como a quien ya tiene pareja y quiere entender los puntos de fricción habituales.

«El amor no consiste en encontrar a la persona perfecta», resume Camacho. «Consiste en convertirte en alguien que sabe elegir bien».