Relatos de una sexóloga soltera: diferencia entre vínculo y relación

La sexóloga Eva Camacho (La Erototeca) aclaró en la última entrega de Relatos de una sexóloga soltera, en Más de uno Murcia (Onda Cero Región de Murcia), una confusión habitual que enreda a muchas parejas: no es lo mismo un vínculo que una relación. “La diferencia entre un vínculo y una relación es que la relación tiene un compromiso, mientras que el vínculo no”, resumió durante la conversación.

Camacho explicó que el vínculo es una conexión que puede ser emocional, sexual, intelectual o espiritual. Puede existir complicidad, intimidad e incluso frecuencia de encuentros, pero sin un acuerdo explícito ni expectativas compartidas. Por eso, subrayó, compartir cama o muchas horas de conversación no convierte automáticamente el vínculo en relación.

La relación, en cambio, supone un paso más: además del vínculo, incluye compromiso, acuerdos y, a menudo, un proyecto de vida (de pareja, amistad estructurada, convivencia o laboral). Camacho advirtió de los errores más comunes: confundir intensidad con compromiso, negar la existencia de un vínculo con el clásico “no somos nada” pese a haber intimidad, o evitar poner nombre a lo que ocurre, algo que bloquea el avance y descompensa expectativas. También señaló dos escenarios frecuentes y problemáticos: relaciones sin vínculo (formales pero vacías) y vínculos que no pasan a relación por falta de acuerdos.

Ante situaciones sociales en las que terceros preguntan “qué sois”, la sexóloga recomendó no exponer la intimidad ni alimentar malentendidos: basta con un “voy con esta persona” para dejar claro el marco sin dar explicaciones innecesarias.

Como pauta práctica, Camacho invitó a revisar acuerdos y límites: si alguien se siente solo dentro de una relación o percibe que su vínculo no avanza y genera ansiedad o frustración, puede ser buen momento para pedir ayuda profesional y alinear expectativas. “Comprender tus vínculos y tus acuerdos mejora cómo te relacionas y reduce conflictos”, concluyó la sexóloga de La Eroteca.