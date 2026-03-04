Relatos de una sexóloga soltera: ¿Cómo distinguir el amor de otras emociones?

En una nueva entrega de Relatos de una sexóloga soltera, la sección que cada semana conduce Eva Camacho en Onda Cero, la especialista de La Eroteca abordó uno de los grandes enigmas de la vida emocional, cómo saber si lo que sentimos es amor. Una pregunta que, según explicó, ha vuelto con fuerza en las últimas semanas a raíz de numerosos mensajes y relatos recibidos tanto de pacientes como de clientes.

Camacho señaló que muchas personas expresan dudas similares, "creo que estoy enamorado, pero no sé por qué" o "No sé si lo que siento es amor o solo costumbre". Para la sexóloga, estas incertidumbres revelan un patrón común, tendemos a llamar amor a emociones que no siempre lo son.

Durante la conversación con Julián Vigara, conductor del espacio, Camacho desgranó algunas de las confusiones más habituales. Explicó que cuando alguien nos atrae únicamente por su físico, solemos hablar de deseo; cuando lo que nos cautiva es su forma de pensar, aparece la admiración; y cuando sentimos que esa persona nos hace especiales, puede tratarse de escasez emocional, esa sensación de recibir algo que creemos que nos falta.

La sexóloga añadió que también es frecuente confundir el amor con el interés -cuando lo que nos atrae es el estatus o la seguridad que ofrece la otra persona- o con un reflejo del propio ego, cuando nos gusta alguien porque es muy parecido a nosotros. Incluso la sensación de vacío sin la otra persona, apuntó, suele estar más relacionada con la dependencia emocional que con el amor.

Otro fenómeno habitual es la necesidad de justificar racionalmente lo que sentimos. "Cuando alguien empieza a hacer listas mentales para explicar por qué quiere a otra persona, muchas veces está intentando convencerse", explicó Camacho, quien subrayó que el amor auténtico rara vez tiene una explicación lógica.

Según los relatos que llegan a La Eroteca, quienes realmente aman suelen coincidir en una idea, "no sé explicarlo". Para Camacho, esa falta de razones claras es, paradójicamente, una de las señales más cercanas al amor verdadero.

La sexóloga compartió además una reflexión que surgió de uno de los testimonios recibidos, "la diferencia entre querer y amar es que cuando quieres algo, lo quieres para ti". En cambio, amar implica entregar, acompañar y permitir que la otra persona sea quien es, sin intentar poseerla ni moldearla.

Camacho concluyó que el amor sigue siendo un misterio precisamente porque no se puede medir ni encerrar en fórmulas. "No es controlar, no es retener, no es exigir. Amar es acompañar", afirmó.

La sección cerró con un agradecimiento a todas las personas que comparten sus historias con La Eroteca, fuente de inspiración para estas conversaciones que buscan iluminar las complejidades del mundo afectivo.