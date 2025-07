Relatos de una sexóloga Soletera: “El ghosting y los hombres estrella de mar reflejan un problema serio de empatía en las relaciones”

En el podcast 'Relatos de una sexóloga soltera', la sexóloga de La Eroteca, Eva Camacho, puso voz y reflexión al fenómeno del ghosting y a la actitud de los llamados “estrellas de mar” en las relaciones, especialmente en las primeras fases de conexión emocional y sexual.

Durante su participación en el espacio de Onda Cero, Camacho señaló que esta práctica no es nueva, pero que las nuevas tecnologías la han amplificado:

“Antes tenías que dar la cara, ahora basta con dejar en visto y desaparecer”.

Según explicó, el perfil del “princeso que gostea” responde a un tipo de hombre que huye del compromiso emocional, que evita enfrentar una conversación sincera y que, a la mínima señal de responsabilidad afectiva, desaparece sin dar explicaciones.

“Son hombres con falda emocional, que se envuelven en la cobardía afectiva”, apuntó.

En la conversación, surgió también el término “estrella de mar” para referirse a personas que adoptan una postura totalmente pasiva durante el sexo:

“Yo no me muevo, pero a mí que me lo hagan todo”.

Camacho lamentó que muchas mujeres —y también hombres— acaben vinculándose con estos perfiles emocionales, y animó a detectar estas señales desde el principio:

“Medir por acciones, no por palabras. Si alguien solo aparece cuando tiene ganas o desaparece sin más, ahí no es”.

Como conclusión, dejó dos consejos para quienes se sienten atrapados en este tipo de dinámicas:

“Uno: mide a las personas por lo que hacen, no por lo que dicen. Dos: deja de regalar tu atención sin criterio”.

La sexóloga terminó su intervención recordando la importancia de elegir relaciones reales y sanas:

“Si él no invierte en ti desde el inicio, es que ahí no es. Y si estás cansada de princesos, ponles freno”.

Puedes escuchar cada semana a Eva Camacho en la sección 'Relatos de una sexóloga soltera' de Más de Uno Murcia, en Onda Cero, y seguir sus reflexiones y talleres en La Eroteca.