Relatos de una sexóloga "Él busca sexo para sentirse cerca; ella necesita sentirse cerca para desear sexo"

La sexóloga Eva Camacho, de La Eroteca, abordó en la sección Relatos de una sexóloga en Más de uno Murcia uno de los desencuentros que más escucha en consulta, la distancia entre el deseo masculino y el deseo femenino dentro de la pareja.

Dos lenguajes distintos para pedir lo mismo

Camacho explicó que, aunque no es una regla universal, sí es un patrón habitual. Muchos hombres buscan el sexo para sentirse conectados con su pareja, mientras que muchas mujeres necesitan sentirse conectadas primero para que el deseo aparezca. "Uno está diciendo 'necesito sexo para sentirme cerca de ti' y el otro, necesito sentirte cerca para que me apetezca tener sexo contigo", resumió la terapeuta.

Ese desajuste, según Camacho, suele convertir el sexo en un "termómetro del amor" ("si tenemos sexo, me quieres"; "si hoy no quieres, tenemos un problema"), una dinámica que dispara la presión y aleja todavía más a la otra parte.

Cuando la caricia exige explicaciones

La sexóloga de La Eroteca abordó también la queja inversa, la de mujeres que evitan hasta un abrazo por miedo a que termine derivando en sexo. "Cuando cualquier muestra de cariño parece llevar una factura sexual adjunta, empiezas a desconfiar hasta de las caricias", explicó. Para la sexóloga, el deseo necesita libertad, un beso puede ser solo un beso y un masaje, solo un masaje, sin obligación de continuar.

La cita del viernes, un ejercicio para recuperar la anticipación

Para los hombres que preguntan "qué hacer", Camacho propuso un ejercicio concreto, organizar una cita el viernes sin que la pareja tenga que planificar nada. Un mensaje enviado el miércoles ("el viernes no hagas planes, ponte guapa, del resto me encargo yo") bastaría, según la terapeuta, para introducir un ingrediente que muchas parejas han perdido, la anticipación.

El resto de la cita seguiría la misma lógica: reserva hecha con antelación, móvil guardado durante la cena, interés real por la semana de la otra persona y escucha sin distracción. "Si organizas todo eso pensando 'cena más puerta del coche más dos copas es igual a sexo', has convertido la cita en un programa de puntos", advirtió Eva Camacho.

Una responsabilidad compartida

La sexóloga insistió en que la propuesta no exime a las mujeres de la misma tarea. El cuidado y la iniciativa, señaló, deben ser recíprocos, "también ellas pueden sorprender", organizar una cita o tomar la iniciativa, porque los hombres "también necesitan sentirse deseados, reconocidos y elegidos".

El deber para esta misma noche

Remata la sección, proponiendo a los oyentes sustituir la pregunta habitual "¿por qué nunca te apetece?" por otras dos, "¿Qué te hace sentir deseado o deseada por mí?" y "¿Qué podría hacer yo para que volviéramos a sentirnos un poco más novios?". Escuchar la respuesta sin defenderse, resumió, aporta más información que discutir cuántas veces a la semana debería haber sexo en una relación.

La frase con la que ha concluido su sección resume el planteamiento de todao el espacio, "el deseo no empieza cuando nos quitamos la ropa. Muchas veces empieza cuando volvemos a sentir que nuestra pareja nos ve, nos cuida y nos elige."