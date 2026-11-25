La sexóloga Eva Camacho defiende que dejar de dar explicaciones a una pareja que no cambia puede ser el primer paso para recuperar el amor propio. La especialista de La Eroteca habló este miércoles en Más de uno Murcia, de Onda Cero, dentro de la sección "Relatos de una sexóloga soltera", sobre una situación frecuente en consulta. Son personas que reclaman una y otra vez atención y respeto con la esperanza de que el otro comprenda algún día el daño que les hace.

A juicio de Camacho, el error de partida está en pensar que la pareja todavía no lo ha entendido. Lo habitual es que lo sepa y no haga nada con esa información. Por eso la pregunta útil deja de ser cómo conseguir que cambie y pasa a ser por qué se sigue aceptando. Comunicar las propias necesidades resulta "imprescindible en una relación sana", pero eso no equivale a recordar continuamente unos límites que ya se han explicado, porque "no podemos pasarnos la vida enseñándole a otra persona cómo queremos que nos trate".

La sexóloga ilustró su planteamiento con dos consultas de pacientes. En la primera, una persona con tres años de relación contaba que su pareja prometía cambiar y después volvía a comportarse igual. En la segunda, alguien sin fuerzas para seguir discutiendo se preguntaba si alejarse sin una última explicación era un acto de cobardía. Camacho lo descarta, ya que "a veces, la explicación más clara es dejar de estar donde ya no te cuidan".

Ese silencio tiene, sin embargo, una condición. Desaparecer para castigar o para que el otro eche de menos no rompe la dependencia, puesto que quien se aleja "esperando que la otra persona sufra y vuelva arrepentida" sigue pendiente de ella. Para la especialista, el amor propio consiste en dejar de perderse en el intento de que alguien te valore.

Que la pareja vuelva arrepentida tampoco obliga a darle otra oportunidad. Se la puede escuchar, pero "perdonar no significa dar acceso ilimitado a nuestra vida", y es posible seguir queriendo a una persona y entender que no conviene mantener la relación con ella. Camacho cerró su intervención con un mensaje para quienes viven algo parecido, a los que recordó que "no necesitas que la otra persona esté de acuerdo con tu decisión para tener derecho a tomarla".