Rafael Tarradas Bultó: "La dueña del castillo al enterarse que aparecía en la portada me invitó a conocerlo"

Sobre La voz de los valientes:

Baviera, Alemania. El castillo de Fallstein es uno de los más fastuosos de la zona, pero, lejos de ser un remanso de paz alejado del frente, Hilda Sagnier ha comprobado cómo la guerra y sus consecuencias han entrado con fuerza en sus salones. Su marido, el prestigioso conde bávaro de Fallstein, ha sido completamente seducido por Hitler. Decidida a luchar por lo que cree, la condesa consorte no dudará en arriesgar su vida, sobrepasar sus límites y fingir ser quien no es para ayudar a los perseguidos del régimen. Mientras tanto, en Barcelona, los nazis empiezan a agasajar a José Manuel Bultó, pero el empresario sabe exactamente cuál es su objetivo. Él, que fue espía durante la Guerra Civil española, no tardará en involucrarse en la misión más secreta y relevante, una misión que lo llevará a alternar con la élite alemana y a relacionarse con la alta sociedad de Potsdam. Allí, donde todos se relajan y hablan más de la cuenta, el espía deberá encontrar y destruir el arma en la que los alemanes confían su victoria. Hilda y José Manuel, dos españoles en el corazón del III Reich, descubrirán que, en tiempos de guerra, nadie es quien dice ser y que, a veces, la urgencia y el peligro son los mejores aliados para que el amor y los verdaderos sentimientos afloren

Sobre el autor:

RAFAEL TARRADAS BULTÓ (Barcelona, 1977) estudió Diseño Industrial en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente trabaja en el sector de la comunicación en Madrid. Además de su interés por el arte y el deporte, es un apasionado de la historia de los siglos xix y xx. Cuando no está leyendo sobre la materia le gusta escribir en su retiro del Valle del Tiétar, Ávila. Ha publicado El heredero y El valle de los Arcángeles, que han sido y son un éxito de ventas y crítica.