El aumento de temperatura, la humedad de los bañadores y el cloro en verano alteran el pH vaginal, favoreciendo infecciones como candidiasis, vulvovaginitis, vaginosis bacteriana y cistitis. Para prevenirlas, se recomienda evitar la ropa húmeda y ajustada, usar prendas de algodón, ducharse tras el baño y evitar las duchas vaginales.
Lo que la playa y la piscina le hacen a tu salud vaginal
El aumento de la humedad y los cambios en el pH vaginal abren la puerta infecciones en verano. Analizamos por qué ocurre esto, qué síntomas debes vigilar y cómo proteger tu flora bacteriana para disfrutar del verano sin riesgos. Hoy con el Dr. Jesús Rodríguez director de ISEMU y el Dr. José Martínez Mas, especialista en Ginecología
infecciones vaginales en verano