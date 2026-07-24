Sexo Sentido

Lo que la playa y la piscina le hacen a tu salud vaginal

El aumento de la humedad y los cambios en el pH vaginal abren la puerta infecciones en verano. Analizamos por qué ocurre esto, qué síntomas debes vigilar y cómo proteger tu flora bacteriana para disfrutar del verano sin riesgos. Hoy con el Dr. Jesús Rodríguez director de ISEMU y el Dr. José Martínez Mas, especialista en Ginecología

María Paz Martínez