La prueba del campo visual: qué revela sobre nuestra vista

El oftalmólogo y colaborador de Onda Cero, Alberto González Costea, ha dedicado hoy su espacio de salud visual en Más de uno Murcia a explicar en qué consiste la conocida como prueba del campo visual, una exploración que muchos pacientes escuchan nombrar en consulta, pero que no siempre saben exactamente para qué sirve ni cómo se realiza.

A lo largo de la conversación, el doctor detalla que el campo visual mide hasta dónde es capaz de ver cada ojo en todas las direcciones -superior, inferior, nasal y temporal- y por qué esa visión periférica, aunque menos nítida que la central, es esencial para orientarnos, evitar tropiezos y movernos con seguridad en el día a día. Un ejemplo habitual que comenta son las personas que comienzan a golpearse con marcos de puertas u objetos laterales porque han perdido parte de ese campo sin darse cuenta.

González Costea subraya que esta prueba, técnicamente una perimetría computerizada automatizada, se ha convertido en una herramienta clave para el diagnóstico y seguimiento de diversas patologías:

Glaucoma, donde ayuda a detectar y controlar la pérdida de campo visual.

Problemas neurológicos y neuro-oftalmológicos, desde lesiones en la corteza occipital hasta alteraciones en la hipófisis.

Estudios complementarios con Neurología, cuando se sospechan daños intracraneales que afectan a la visión.

El doctor también incide en la importancia de realizar bien la prueba -manteniendo la mirada fija en un punto y respondiendo solo cuando se perciben los estímulos luminosos- y en cómo la tecnología actual permite detectar si el paciente está colaborando de forma adecuada, evitando falsos resultados.

Quien quiera conocer cómo es esa «cúpula de lucecitas» que describe González Costea, por qué incluso los niños pueden realizar la prueba con éxito y cada cuánto puede ser necesaria en determinados pacientes, puede escuchar la entrevista completa en el audio adjunto del programa.