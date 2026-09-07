Prevención del Suicidio

Cada año, miles de personas atraviesan un sufrimiento emocional tan profundo que llegan a sentir que no pueden seguir adelante. Detrás de cada una de esas historias hay dolor, pero también posibilidades reales de apoyo, escucha y atención profesional. Hablar del suicidio continúa siendo, para muchas personas, un tema difícil y rodeado de estigmas; sin embargo, el silencio no protege. Informar con rigor, escuchar sin juzgar y facilitar el acceso a la ayuda adecuada son pasos esenciales que pueden marcar la diferencia e, incluso, salvar vidas.