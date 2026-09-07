Cada año, miles de personas atraviesan un sufrimiento emocional tan profundo que llegan a sentir que no pueden seguir adelante. Detrás de cada una de esas historias hay dolor, pero también posibilidades reales de apoyo, escucha y atención profesional. Hablar del suicidio continúa siendo, para muchas personas, un tema difícil y rodeado de estigmas; sin embargo, el silencio no protege. Informar con rigor, escuchar sin juzgar y facilitar el acceso a la ayuda adecuada son pasos esenciales que pueden marcar la diferencia e, incluso, salvar vidas.
Prevención del Suicidio
Conversamos Isidora Díaz, enfermera especialista en Salud Mental para profundizar en cómo identificar las señales de alerta, qué puede hacer cualquier persona ante una situación de riesgo y cuál es el papel clave de la enfermería en la prevención, el acompañamiento y el cuidado de quienes atraviesan una crisis emocional. Prevención del Suicidio.
Tiempo de Enfermeras