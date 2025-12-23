Tiempo de Enfermeras

La presencia de los enfermeros y enfermeras en las residencias de mayores

En Tiempo de Enfermeras, el espacio del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, abordamos con el enfermero Jordi Forner, la importante labor que enfermeros y enfermeras realizan en las residencias de mayores y la atención a personas especialmente vulnerables

María Paz Martínez

Murcia |

Mª Paz Martínez

Su presencia es indispensable para poder proporcionar cuidados asistenciales a mayores y personas vulnerables, favorecer la pre-vención y la promoción de la salud a través de la educación con el objetivo de fomentar la autonomía de los usuarios, así como retrasar su dependencia y deterioro cognitivo.

Entre los retos que enfrentan estos profesionales en las residencias de mayores: cuidar a personas muy frágiles con polipatologías y polimedicadas.

Trabajo de la autoestima y la salud mental del mayor

La Navidad se vive en las residencias de mayores: 'que esta Navidad, ningún residente se que quede sin visitas'.

