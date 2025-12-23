La presencia de los enfermeros y enfermeras en las residencias de mayores

Su presencia es indispensable para poder proporcionar cuidados asistenciales a mayores y personas vulnerables, favorecer la pre-vención y la promoción de la salud a través de la educación con el objetivo de fomentar la autonomía de los usuarios, así como retrasar su dependencia y deterioro cognitivo.

Entre los retos que enfrentan estos profesionales en las residencias de mayores: cuidar a personas muy frágiles con polipatologías y polimedicadas.

Trabajo de la autoestima y la salud mental del mayor

La Navidad se vive en las residencias de mayores: 'que esta Navidad, ningún residente se que quede sin visitas'.