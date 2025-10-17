El poder erótico del humor

¿Reír antes, durante o después del sexo ayuda… o corta el rollo? En el podcast de Sexo sentido desmontamos mitos y bajamos a tierra lo que dice la evidencia: el humor cómplice y consensuado acerca, relaja y puede avivar el deseo; el humor hiriente, las comparaciones o la burla hacen justo lo contrario.

Junto al Dr. en Sexología, Jesús Rodríguez (sexólogo clínico en ISEMU) y Eva Camacho (sexóloga y divulgadora de La Eroteca), hablamos de:

Diferencias entre humor que suma (guiños internos, autohumor amable, juego) y humor que resta (humillación, sarcasmo sobre el cuerpo, bromas de “rendimiento”).

Claves para usar la risa como puente de intimidad: seguridad, consentimiento y “semáforo del humor” (verde/ámbar/rojo).

Ideas prácticas para calentar con humor en el cortejo y en relaciones estables: frases ligeras, rituales lúdicos y cómo “resetear” si algo enfría el ambiente.

Consejos para sexting con humor, diversidad de estilos y situaciones sensibles (autoimagen, diferencias de deseo, etapas vitales).

Si quieres transformar la vergüenza en complicidad, nuestros sexólogos te dan guiones breves, límites claros y trucos aplicables desde hoy.