Sexo sentido

El poder erótico del humor

Con el Dr. Jesús Rodríguez (ISEMU) y la sexóloga Eva Camacho (La Eroteca) exploramos cómo reír bien, y a tiempo, mejora la conexión, el placer y la comunicación en pareja.

Julián Vigara

Murcia |

Eva Camacho y Jesús Rodríguez, sexólogos

¿Reír antes, durante o después del sexo ayuda… o corta el rollo? En el podcast de Sexo sentido desmontamos mitos y bajamos a tierra lo que dice la evidencia: el humor cómplice y consensuado acerca, relaja y puede avivar el deseo; el humor hiriente, las comparaciones o la burla hacen justo lo contrario.

Junto al Dr. en Sexología, Jesús Rodríguez (sexólogo clínico en ISEMU) y Eva Camacho (sexóloga y divulgadora de La Eroteca), hablamos de:

  • Diferencias entre humor que suma (guiños internos, autohumor amable, juego) y humor que resta (humillación, sarcasmo sobre el cuerpo, bromas de “rendimiento”).
  • Claves para usar la risa como puente de intimidad: seguridad, consentimiento y “semáforo del humor” (verde/ámbar/rojo).
  • Ideas prácticas para calentar con humor en el cortejo y en relaciones estables: frases ligeras, rituales lúdicos y cómo “resetear” si algo enfría el ambiente.
  • Consejos para sexting con humor, diversidad de estilos y situaciones sensibles (autoimagen, diferencias de deseo, etapas vitales).
Si quieres transformar la vergüenza en complicidad, nuestros sexólogos te dan guiones breves, límites claros y trucos aplicables desde hoy.
