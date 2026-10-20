Piedad Párraga: "La carrera profesional dentro de la policía llega a ser apasionante"

La inspectora Piedad Párraga, que fue la primera mujer en ejercer como portavoz de la Policía Nacional en la Región de Murcia, ha asegurado que crece el interés de las mujeres por incorporarse al cuerpo. Lo ha explicado en el espacio Más mujer de Onda Cero Región de Murcia, donde ha hablado con la colaboradora de Más de uno Murcia, Puri Cánovas de su trayectoria profesional y de su vida personal.

Párraga, que ahora es delegada de formación en la Jefatura de Murcia, tutoriza a universitarios que hacen prácticas en el último año de grado, sobre todo de Criminología, Derecho, Psicología y Seguridad. Desde ese puesto ha observado que “hay una gran cantidad de mujeres cada vez más interesadas”. Este año, además, la proporción de mujeres entre los policías en prácticas que llegan a la región es superior a la de ejercicios anteriores.

Preguntada por si el auge de las series policiacas y de los thrillers, con protagonistas femeninas, ayuda a atraer vocaciones, la inspectora cree que sí. Considera que lo que se ve en la ficción “se aproxima a la realidad”, aunque matizó que en una investigación real a veces hay que improvisar, como cuando tuvo que salir corriendo por la calle para que los investigados la tomaran por una persona ajena al cuerpo.

Ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia, Párraga decidió al terminar la carrera que su vocación era la Policía. Preparó unos temarios de ámbito penal y social, “áreas totalmente desconocidas” para ella, con un esfuerzo que comparó con “un salto en paracaídas”, y accedió al Cuerpo Nacional de Policía en 2005.

Su paso por el área de prensa llegó de forma inesperada. Cuando llegó a Murcia como inspectora estaba destinada en áreas de policía judicial, hasta que el responsable de prensa fue destinado a otro puesto y pensó en ella. Aclaró que su cargo era el de jefa de gabinete de una unidad de coordinación operativa territorial de prensa y relaciones institucionales, y que la portavocía era solo una de sus funciones, junto al protocolo en eventos y la atención al área jurídica que llegaba a la Jefatura, con un equipo a su cargo.

Antes de su etapa en Murcia estuvo destinada en Orihuela, donde patrulló, atendió la sala del 091 y a víctimas de violencia de género. De aquellos años recordó una agresión sexual a mujeres en garajes, cometida por dos hombres de Europa del Este que, según relató, pasaban sus vacaciones en la ciudad. Destacó la investigación y la detención realizadas por la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Sobre las secuelas de ese daño, señaló que “muchas veces” duran toda la vida.

Sobre si hay más violencia machista que antes, Párraga consideró que es “muy difícil de cuantificar”. En su opinión, hoy se conoce mejor el problema y las víctimas tienen más facilidades para denunciar, por lo que “quizás tengamos más noticias de eso”, sin que necesariamente se produzca más. Recordó que se trata de una realidad que se ha prolongado durante muchísimos años.

También evocó un recuerdo agradable de Orihuela, cuando atendía a ciudadanos extranjeros en las colas de Orihuela Costa. Una pareja británica de edad avanzada le preguntó qué debía abonar y ella les respondió que la atención era gratuita. Poco después regresaron con un ramo de flores, un gesto “entrañable” y “totalmente inesperado” para un trabajo rutinario.

De Murcia dijo que es una ciudad “muy amable”, asequible y de tamaño manejable, que sorprende gratamente a los policías en prácticas que llegan de fuera. Sobre su labor, subrayó que los agentes están siempre en activo, “las 24 horas”. Ante cualquier hecho delictivo, añadió, hay obligación de actuar “en cualquier lugar y en cualquier momento”.

En el plano personal, la inspectora, casada y madre de tres hijos, practica yoga, sale a correr, lee y cuida sus plantas. Para conciliar, dijo, es necesario “gestionar muy bien el tiempo”, fijar prioridades y reservar un espacio propio que la familia respete. Concluyó.