Orgasmo Femenino. Mitos y Verdades

El placer femenino ha sido relegado durante siglos a un se-gundo plano. Ideas erróneas que se han transmitido de ge-neración en generación, creando confusión sobre cómo funciona realmente el orgasmo femenino.

Hay diferentes tipos de orgasmos basados en la zona de es-timulación, como el vaginal y el clitoriano, aunque la reali-dad es que solo hay un tipo de orgasmo que se origina en el cerebro.

Disfrutar de una relación sexual no está necesariamente li-gado a alcanzar el orgasmo.

Aunque los orgasmos en pareja pueden ser intensos y satis-factorios, los orgasmos individuales también pueden ser profundamente placenteros.

Durante el orgasmo, el cuerpo libera hormonas como la oxi-tocina y la endorfina, que pueden ayudar a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y fortalecer el sistema inmuno-lógico. “Masturbarse puede ayudar a mejorar los orgasmos”