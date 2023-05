El Ministerio de Sanidad aprueba el primer tratamiento para Trastorno del Espectro de la Neuromielitis Óptica

El Dr. y oftalmólogo Alberto González Costea analiza este fármaco y los beneficios que aporta a los pacientes.

El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde a la financiación de Enspryng® (satralizumab) para el Trastorno del Espectro de la Neuromielitis Óptica (TENMO), que es una enfermedad minoritaria, autoinmune, inflamatoria, crónica y debilitante del Sistema Nervioso Central (SNC). Se trata de la primera y única terapia indicada y disponible en adolescentes a partir de los 12 años con anticuerpos positivos IgG frente a la acuaporina-4, además de para adultos. Los IgG-AQP4 están presentes en, aproximadamente, el 70 - 80 % de los pacientes con TENMO, quienes suelen presentar una evolución más grave de la enfermedad, en comparación con los que no tienen anticuerpos IgG-AQP4. Enspryng® se puede administrar en casa, con la formación adecuada, por vía subcutánea cada cuatro semanas, tras las dosis de carga. Algo que supone una gran ventaja para la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad, ya que reduce las visitas al hospital y facilita su día a día.

El TENMO

El TENMO se puede diagnosticar erróneamente como Esclerosis Múltiple (EM), ya que comparten síntomas similares. Es una enfermedad que daña los nervios ópticos y la médula espinal, lo que puede provocar debilidad muscular, parálisis y ceguera permanente. La enfermedad sigue un curso de múltiples brotes de aparición impredecible y que suelen ser graves, y pueden dejar secuelas ya desde el primer ataque, y causa una discapacidad que se va acumulando con cada brote posterior. En su abordaje, la prevención de los brotes es el objetivo principal.

Se trata de una enfermedad más frecuente en mujeres de entre 30 y 40 años y, aunque no se conoce la causa, este experto matiza que “se desconoce el porqué es más frecuente en el género femenino, con proporciones respecto al hombre de hasta 9:1 en algunos estudios, en especial cuando se evalúa solo a pacientes con anticuerpos anti-AQP4. Hay que tener en cuenta que los anticuerpos anti-AQP4 solo se detectan en el 80% de los pacientes. En realidad, el predominio femenino es un fenómeno que se repite en la mayoría de las enfermedades autoinmunes”.

Satralizumab, nueva opción terapéutica

Los pacientes con TENMO presentan niveles de interleucina 6 (IL-6) muy elevados en comparación con pacientes con otros trastornos neurológicos no inflamatorios como la EM. En este contexto, satralizumab es un anticuerpo monoclonal que gracias a su mecanismo de acción se une de una manera específica a los receptores de la IL-6 y, por lo tanto, evita que ésta y el receptor se unan, y si esto no sucede no se produce la cascada inflamatoria y no habrá daño en el SNC”.

Fuente: Roche