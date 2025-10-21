Tiempo de enfermeras

Menopausia sin tabúes: guía práctica con la matrona Rafaela Castillo

En Tiempo de Enfermeras (Colegio de Enfermería de la Región de Murcia) hablamos de síntomas, hábitos y prevención, y del papel clave de la matrona en tu centro de salud.

Julián Vigara

Murcia |

Rafaela Castillo, matrona

Con motivo del Día Mundial de la Menopausia, Tiempo de Enfermeras conversa con la matrona Rafaela Castillo, que recuerda que no es una enfermedad sino una etapa que puede vivirse con calidad si hay información y preparación. Las mujeres pueden pedir cita directa con su matrona en el centro de salud; se abordan síntomas, hábitos saludables y tratamientos no hormonales (y, si procede, hormonales personalizados). También se desmontan mitos: la vida sexual puede ser plenamente satisfactoria en esta fase.

