Menopausia, hormonas y calidad de vida: 'Sexo Sentido' abre el melón del cambio de paradigma

En el espacio Sexo Sentido, Julián Vigara, junto a la sexóloga Eva Camacho, entra en un territorio que afecta a la mitad de la población y sigue siendo un gran pendiente social: la menopausia.

La invitada de esta edición es la ginecóloga Dra. Elena Vicente, especialista en salud hormonal femenina, que ayuda a poner orden en un asunto que está viviendo un auténtico giro: la terapia hormonal sustitutiva (THS). La agencia estadounidense FDA estudia retirar la famosa advertencia de riesgo extremo, la black box warning, que desde 2002 ha marcado a fuego la percepción de estos tratamientos y ha alejado a millones de mujeres de una opción terapéutica que hoy la evidencia científica reevalúa.

En la conversación, la doctora Vicente explica por qué aquel estudio que sembró el miedo en 2002 estuvo mal diseñado, cómo se han reinterpretado sus conclusiones y qué supone para una mujer de hoy que la ciencia hable ya de un posible cambio de paradigma. Entre abanicos en la redacción, humor y mucha claridad, el programa aborda la menopausia desde la salud, la sexualidad y la calidad de vida, lejos del tabú y del dramatismo.

En el podcast de «Sexo Sentido» podrás escuchar, entre otras cuestiones:

Qué es exactamente esa black box warning y por qué podría desaparecer de los prospectos.

Cómo ha cambiado la evidencia sobre la relación entre terapia hormonal y cáncer de mama.

Por qué la menopausia no debería vivirse «capadas de hormonas», sino con acompañamiento médico y rigor científico.

Qué beneficios puede aportar la terapia hormonal bien indicada en huesos, corazón, cerebro, piel y vida sexual.

Qué papel juegan los hábitos de vida –ejercicio, alimentación, manejo del estrés– en esta etapa.

Cómo influye todo esto en la libido, el deseo y el placer, y por qué la sexualidad en la menopausia no tiene por qué ser sinónimo de renuncia.

La ginecóloga Elena Vicente lanza un mensaje claro a las oyentes: la menopausia es una etapa natural, pero no tiene por qué ser una etapa de sufrimiento. Y la sexóloga de La Eroteca, Eva Camacho analiza todo en el terreno que más preocupa a muchas mujeres: su bienestar sexual y emocional.