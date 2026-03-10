La mejor prevención del glaucoma sigue estando en la consulta del oftalmólogo

Más Visión, el espacio dedicado a la salud ocular en Más de uno Murcia, pone el acento en una de las patologías más serias y, al mismo tiempo, más silenciosas de la oftalmología, el glaucoma. Coincidiendo con la Semana Mundial del Glaucoma, que se celebra del 8 al 14 de marzo de 2026, el doctor González Costea explica en el podcast por qué esta enfermedad sigue siendo una gran amenaza para la visión cuando no se detecta a tiempo.

El glaucoma daña de forma progresiva el nervio óptico y puede derivar en pérdida visual e incluso ceguera si no se diagnostica y trata de manera precoz. Uno de sus grandes peligros es que, en muchos casos, no presenta síntomas en las fases iniciales, de ahí que esté considerado como una de las enfermedades oculares más traicioneras.

Durante la conversación, el Dr. González Costea repasa cuáles son los principales factores de riesgo, qué pruebas permiten detectarlo en consulta y por qué las revisiones periódicas resultan decisivas, especialmente a partir de cierta edad o cuando existen antecedentes familiares. El episodio también aborda los tratamientos actualmente disponibles, desde colirios y láser hasta cirugía, además de las técnicas menos invasivas y otras novedades terapéuticas que están mejorando el control de la enfermedad.

La efeméride internacional de este año insiste precisamente en ese mensaje, unir esfuerzos para frenar la pérdida evitable de visión por glaucoma y reforzar la concienciación social sobre una enfermedad que no suele doler ni avisar, pero que exige vigilancia.