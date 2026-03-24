Las matronas reclaman más visibilidad, reconocimiento y una mirada de futuro para la profesión

Las matronas reclaman más capacidad para desarrollar todas sus competencias y alertan de las desigualdades asistenciales que todavía existen entre unos municipios y otros, e incluso entre distintas áreas de salud. Esa es una de las ideas que deja la entrevista con Ester Baiza Pereñiguez, matrona y tesorera del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, en el espacio Tiempo de enfermeras.

Con motivo de la jornada 'Hablemos de matronas', el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia quiere abrir un espacio de análisis y reflexión sobre la evolución de esta especialidad, sus principales inquietudes y los retos que debe afrontar en los próximos años. Entre ellos, el colectivo sitúa el desarrollo profesional, la formación y la equidad asistencial como cuestiones centrales.

Esther Baiza explica que no todas las matronas pueden ofrecer hoy los mismos servicios ni todas las mujeres reciben la misma atención, ya sea por falta de formación específica, por la sobrecarga en algunas consultas o por las diferencias de organización entre áreas sanitarias. Una realidad que, a su juicio, repercute directamente en la calidad asistencial.

La entrevista aborda el debate sobre la posible creación del Grado de Matronas, una cuestión compleja y con distintas sensibilidades dentro de la profesión, pero que vuelve a estar sobre la mesa en un momento en el que muchas especialistas reclaman mayor reconocimiento y mejores condiciones para ejercer plenamente su labor.

Con la vista puesta en el futuro, las matronas insisten en un objetivo claro, poder acompañar a las mujeres en todos sus procesos desde una atención integral y con todas sus competencias plenamente desarrolladas.