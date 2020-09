Más de Uno Murcia 04/09/20

En el programa han intervenido:

. José Hernández, presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia ha lamentado que la construcción, “el sector palanca de la reactivación económica”, haya sido uno de los sectores más afectados por el desempleo en el mes de agosto, al perder un total de 805 trabajadores.

. Francisco Tomás, del sindicato USO ha anunciado movilizaciones y posibles paros si la Consejería de Fomento no restablece los servicios establecidos en la concesión Murcia y pedanías.

. Patricia Fernández, alcaldesa de Archena nos habla de los resultados de los test de detección que se han hecho a los profesores.

. Isabel Cortés del Ampa Ceis, Luis Costa y otro grupo de AMPAS se han unido para exigir la dimisión de la consejera de Educación Esperanza Moreno por la falta de medidas de conciliación eficaces.

. Javier García, director de “Sombra-Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia explica la nueva formula híbrida presencial y on-line para su edición Covid-19.

. Sexo Sentido con Eva Camacho y Jesús Rodríguez. El miedo a fallar, a no estar a la altura, a no satisfacer a la pareja, en definitiva; a no cumplir las expectativas culturales que señalan al hombre como principal responsable del placer femenino es el tema que hoy analizan nuestros sexólogos.

. Antonio Rentero repasa los estrenos de cine más destacados de la semana desde Pantalla Cero.