Más visión | Una mirada al espacio desde la consulta del oftalmólogo

La sección Más visión de Más de uno Murcia viajó mucho más allá... En concreto, a 405.548 kilómetros de la Tierra, la distancia a la que llegó la tripulación de la misión Artemis II de la NASA, que regresó al Pacífico el pasado 10 de abril tras diez días de vuelo. Desde esa referencia, el Dr. Alberto González Costea explicó qué le ocurre al ojo humano cuando deja la gravedad atrás.

El oftalmólogo describió dos efectos contrastados y bien documentados por la medicina espacial:

Radiación cósmica : al perder la protección de la atmósfera, los astronautas se exponen a niveles de radiación muy superiores a los terrestres. Según detalló González Costea , en una misión corta como Artemis II , esa exposición equivale a entre tres y cinco TAC . Una circunstancia que, a largo plazo, puede acelerar la aparición de cataratas.

: al perder la protección de la atmósfera, los astronautas se exponen a niveles de radiación muy superiores a los terrestres. Según detalló , en una misión corta como , esa exposición equivale a entre tres y cinco . Una circunstancia que, a largo plazo, puede acelerar la aparición de cataratas. Hipermetropía por microgravedad: en gravedad cero, el retorno venoso se reequilibra y aumenta la presión en las venas que drenan el ojo. La coroides -la capa vascular intermedia del globo ocular- se edematiza, el ojo se acorta «como una esponja un poquito más hinchada», en palabras del doctor, y aparece una hipermetropía transitoria. Dicho de otro modo: los astronautas regresan con vista cansada.

La buena noticia, subrayó el oftalmólogo, es que ese cambio no es definitivo. Los tripulantes recuperan la graduación habitual al volver a la Tierra, aunque tardan unos días en hacerlo, una vez la gravedad vuelve a hacer su trabajo. Mientras tanto, en órbita, recurren al recurso más terrenal de todos, «se ponen gafas de apoyo si lo necesitan».

González Costea también puso sobre la mesa los límites actuales de la investigación oftalmológica en el espacio. Los estudios se realizan a muy pequeña escala -apenas una decena de astronautas vuelan al año- y muchos experimentos arriesgados, como los de carácter infeccioso, quedan descartados por motivos obvios de seguridad de la misión.