Más visión: Una lente que baja la presión ocular y elimina las gotas, el avance que puede cambiar el tratamiento del glaucoma

El glaucoma y la hipertensión ocular obligan a miles de personas a convivir durante años con tratamientos diarios para controlar la presión dentro del ojo. Pero la investigación abre ahora una vía distinta, especialmente para quienes van a ser operados de cataratas. Un innovador sistema que combina una lente intraocular con la liberación continua de un fármaco ha mostrado resultados que están llamando la atención de la comunidad oftalmológica internacional.

Los datos de un ensayo clínico a largo plazo apuntan a una reducción muy significativa de la presión intraocular, al abandono total de las gotas en los pacientes estudiados y a una evolución visual favorable, sin problemas graves de seguridad asociados al dispositivo. Resultados que se mantienen con el paso del tiempo y que podrían suponer un cambio de paradigma en el abordaje de estas enfermedades silenciosas.

¿Qué hay detrás de este avance? ¿A quién va dirigido realmente? ¿Estamos ante una revolución en el tratamiento del glaucoma o aún es pronto para hablar de ello? En la sección Más Visión, el doctor en Oftalmología Alberto González Costea analiza en detalle este desarrollo prometedor y explica por qué merece la pena seguirlo muy de cerca.

Escucha el podcast completo con elDr. González Costea.