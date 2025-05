Más visión: ¿Estamos perdiendo visión por culpa de las pantallas? El oftalmólogo González Costa desmonta los mitos

En los últimos tiempos, han proliferado titulares que alertan sobre un supuesto deterioro generalizado de la salud visual, especialmente en zonas como Murcia. Se apunta al estilo de vida moderno —marcado por el uso intensivo de pantallas, la vida en interiores y el sedentarismo— como el gran culpable. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?

El doctor Alberto González Costea, oftalmólogo y colaborador habitual del espacio radiofónico Más Visión en Onda Cero, ofrece una visión más matizada y basada en evidencia médica. En su intervención más reciente, desmonta varios de los mitos que circulan en medios y redes sociales.

Las pantallas no dañan los ojos

Según el doctor González Costea, no existe evidencia científica que respalde la idea de que el uso de pantallas cause un deterioro permanente de la visión. “Las pantallas no dañan directamente los ojos”, afirma con rotundidad. Aunque reconoce que las antiguas pantallas podían generar más fatiga visual, insiste en que ni aquellas ni las actuales provocan pérdida de visión.

Lo que sí puede ocurrir, explica, es una sensación de fatiga o sequedad ocular, provocada por la disminución del parpadeo cuando se fija la vista durante mucho tiempo, ya sea frente a una pantalla, leyendo o conduciendo. Pero esto no implica un daño estructural ni progresivo en la salud visual.

¿Más miopía por el estilo de vida?

El doctor admite que existe una tendencia creciente a la miopía, especialmente entre los más jóvenes, pero aclara que no se debe exclusivamente al uso de dispositivos electrónicos. “No es el móvil el que causa miopía, sino la falta de exposición a la luz natural y el enfoque prolongado en distancias cortas”, señala. Por tanto, el problema es más complejo y multifactorial de lo que sugieren algunos titulares alarmistas.

Recomendaciones prácticas

Para evitar molestias, el doctor recomienda realizar pausas visuales periódicas. No es necesario seguir reglas estrictas como la del 20-20-20 (descansar 20 segundos cada 20 minutos mirando a 20 pies de distancia), pero sí escuchar al cuerpo y descansar cuando se sienta fatiga. Mirar por una ventana, cerrar los ojos unos segundos o simplemente cambiar de actividad puede ser suficiente.

También sugiere hidratar los ojos con lágrimas si se experimenta sequedad, y, sobre todo, no dejarse llevar por el alarmismo. “No vamos a perder visión por mirar pantallas”, insiste, y añade con humor que el único riesgo real es “perder vida” por pasar demasiado tiempo enganchados a ellas.

Consulta siempre con un especialista

El mensaje final del doctor González Costea es claro: ante cualquier duda sobre la salud visual, lo mejor es acudir a un oftalmólogo. Y, sobre todo, no dejarse influenciar por titulares sensacionalistas que, en muchos casos, no están respaldados por especialistas en la materia.