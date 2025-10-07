Más visión: la Agencia Europea del Medicamento apunta a un efecto visual muy infrecuente en fármacos con 'semaglutida'

En Más Visión, el Dr. González Costea explica, con palabras sencillas, el aviso de la Agencia Española de Medicamentos: algunos tratamientos con semaglutida (como Ozempic, Rybelsus o Wegovy) se han relacionado con un problema visual muy raro que puede producir pérdida de visión de forma súbita.

La probabilidad es baja, pero conviene estar atentos: en adultos con diabetes tipo 2 el riesgo parece algo mayor que en quienes no lo usan, aunque sigue siendo poco frecuente (en torno a 1 caso por cada 10.000 personas al año). No hay un tiempo fijo desde que se empieza el tratamiento hasta que podría aparecer.

En la entrevista, el doctor detalla qué síntomas deben ponernos en alerta (visión borrosa de repente, “manchas” u oscuridad en parte del campo visual, pérdida brusca de visión), qué pasos dar de inmediato —acudir al médico sin dejar el fármaco por tu cuenta— y cómo valorar el balance beneficio–riesgo con el profesional que lleva tu tratamiento.