Con el Dr. Alberto González Costea

Más visión: la Agencia Europea del Medicamento apunta a un efecto visual muy infrecuente en fármacos con 'semaglutida'

La AEMPS avisa de un efecto muy poco frecuente que puede causar pérdida repentina de visión en personas tratadas con semaglutida (Ozempic, Rybelsus, Wegovy). Te contamos las señales y qué hacer.

Julián Vigara

Murcia |

Dr. Alberto González Costea

En Más Visión, el Dr. González Costea explica, con palabras sencillas, el aviso de la Agencia Española de Medicamentos: algunos tratamientos con semaglutida (como Ozempic, Rybelsus o Wegovy) se han relacionado con un problema visual muy raro que puede producir pérdida de visión de forma súbita.

La probabilidad es baja, pero conviene estar atentos: en adultos con diabetes tipo 2 el riesgo parece algo mayor que en quienes no lo usan, aunque sigue siendo poco frecuente (en torno a 1 caso por cada 10.000 personas al año). No hay un tiempo fijo desde que se empieza el tratamiento hasta que podría aparecer.

Client Challenge

En la entrevista, el doctor detalla qué síntomas deben ponernos en alerta (visión borrosa de repente, “manchas” u oscuridad en parte del campo visual, pérdida brusca de visión), qué pasos dar de inmediato —acudir al médico sin dejar el fármaco por tu cuenta— y cómo valorar el balance beneficio–riesgo con el profesional que lleva tu tratamiento.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer