Más de Uno Murcia 28/10/20

En el programa hemos conversado y tratado lo siguientes asuntos:

. Felipe Coello, concejal de Salud del Ayuntamiento de Murcia nos habla de cómo se ha organizado el Día de Todos los Santos en tiempos de pandemia. Desde el Ayuntamiento aconsejan que se realicen visitas escalonadas al campo santo.

. Victorio de Haro, periodista deportivo de Onda Cero, nos avanza algunos de los temas que analizará en Onda Deportiva, espacio que se puede escuchar en exclusiva por la APP y web de Onda Cero.

. Inés Ramos, denuncia que la sanidad privada no está haciendo bien su trabajo con respecto al seguimiento de las personas Covid. La oyente ha comentado que su hija después de haber estado en contacto estrecho con dos positivos no recibió ninguna llamada de rastreadores y tampoco fue sometida a una pcr para conocer si era positivo o no, a diferencia de los contactos de ese positivo que sí tienen sanidad pública.

. Cristina Morató, la reportera y periodista llega a Escritores en su Tinta con su apasionante relato de las Diosas de Hollywood. Escritores en su tienta es un evento organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura que coordina y presenta la periodista Lola Gracia con la que también hemos podido conversar.

. Lola Gracia, periodista y colaboradora de MD1 Murcia, nos deja “Historias de Hoy”, una sección de análisis y opinión sobre la actualidad que nos rodea. Tal vez esta sea tu historia y te veas reflejado en ella.

. En la sección Cuchillito y Tenedor, la blogger Mary Luz Piñeiro ha conversado con el mejor cortador de jamón de Murcia, Javier López que acaba de abrir una tienda de productos gourmet “Pura Finura Espacio Gourmet”.