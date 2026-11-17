María Pina Castillo es doctora en Educación por la Universidad de Murcia y educadora social. Ha dirigido una investigación de la Asociación Columbares para la que su equipo habló con casi cuarenta mujeres en situación de vulnerabilidad de distintos puntos de España. El trabajo describe los obstáculos que todavía les impiden volver a un aula o terminar la formación que dejaron a medias. Pina lo ha explicado en Más mujer, la sección de Puri Cánovas en Más de uno Murcia.

Economía y conciliación

Cada territorio tiene su propia realidad, pero el estudio encuentra barreras que se repiten en todos ellos. Las más importantes son la económica y la de la conciliación. Muchas mujeres dejan los estudios cuando se casan o cuando tienen que cuidar de hijos y familiares. Al intentar retomarlos se encuentran con horarios incompatibles o con que tendrían que dejar de trabajar para poder formarse. "Que la educación sea gratuita no quiere decir que sea accesible", resume la investigadora.

La maternidad complica aún más las cosas. Las participantes contaron que muchos cursos no están pensados para mujeres que acaban de ser madres y que, en algunos, faltar un día supone quedarse fuera. Además, "muchas veces no tenían dónde dejar a los niños o niñas".

Del rural gallego a Orihuela

En O Barco de Valdeorras (Ourense), las mujeres del entorno rural señalaron lo lejos que les queda la universidad. También hablaron de la falta de empleo en su pueblo para quienes sí terminan una carrera. Algunas tituladas acaban trabajando en la apicultura o en otros oficios que no tienen nada que ver con lo que estudiaron. “Queremos mantener lo rural pero no hay oportunidades”, lamentó la investigadores principal del estudio.

En Sevilla, el grupo de mujeres gitanas habló de los prejuicios que encontraban en los propios centros educativos. Escuchaban con frecuencia frases como "no estudie tal persona porque no va a llegar muy lejos". El mismo problema apareció en el grupo de Murcia, que reunía situaciones diversas, entre ellas la discapacidad.

En Orihuela, el estudio se centró en mujeres migrantes. Algunas habían llegado a España con estudios superiores, incluso con un máster. Para ellas, el idioma era la principal barrera, junto con la dificultad para que les convalidaran el título. Pina recuerda lo que dijo en ese grupo una mediadora a la que le costaba expresarse en español, " no hablar bien el idioma no significa no tener capacidad".

Un protocolo para centros e instituciones

El informe se puede consultar en la web de Columbares. Lo acompaña un protocolo de buenas prácticas para facilitar el acceso de las mujeres a la educación, con recursos, plantillas y un documento imprimible para que el profesorado revise su propia forma de trabajar. Está pensado para instituciones, centros educativos y entidades del tercer sector. Según la investigadora, el objetivo es "fortalecer el acceso educativo y el retorno, intentar que las niñas no abandonen y que las mujeres adultas puedan reengancharse".