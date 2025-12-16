Más mujer: Muriel Romero la murciana que dirige la Compañía Nacional de Danza

Muriel Romero (Murcia, 1972) es una figura de recorrido internacional: formación en danza clásica y española y una trayectoria que combina escenario, coreografía, docencia y gestión cultural. Su biografía oficial subraya un perfil poco común: el de una artista que no se conforma con "hacerlo bien", sino que busca entender por qué la danza funciona… y cómo puede ir más lejos.

Su llegada a la CND tiene además un valor simbólico y de época: es la primera mujer nombrada directora de la compañía desde 1987, en un sector donde el liderazgo femenino ha avanzado, sí, pero no siempre al ritmo que predica el discurso oficial.

En lo artístico, esta nueva etapa ya se deja ver en la programación reciente. La CND ha presentado propuestas de contraste, desde #INCUBATIO -con componente tecnológico y de investigación escénica- hasta NumEros, un programa que reivindica el virtuosismo neoclásico y que ha pasado por el Teatro de la Zarzuela, con obras de Balanchine, Forsythe y Godani.