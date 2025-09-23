Más mujer: La Fundación Soy como tú, referente en la lucha contra el estigma en salud mental

La presidienta de la fundación pone en valor la labor de esta entidad murciana, que desde 2013 trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y neurodivergencias, promoviendo la inclusión y la sensibilización social.

Durante la entrevista, Nieves Martínez Hidalgo aborda los principales retos a los que se enfrentan las personas con problemas de salud mental, así como las iniciativas que impulsa la Fundación para combatir el estigma y fomentar la participación activa en la sociedad. Entre sus programas destacan talleres inclusivos de creatividad, actividades educativas en centros escolares y acciones de activismo y voluntariado.

La Fundación Soy como tú ha sido reconocida por su compromiso con la transparencia y las buenas prácticas, y cuenta con una amplia red de voluntariado en la Región de Murcia. Su presidenta ha animado a la ciudadanía a implicarse en la defensa de los derechos humanos y la salud mental.

Más mujer es un espacio dedicado a visibilizar el talento y la trayectoria de mujeres referentes en distintos ámbitos profesionales, y hoy pone el foco en la importancia de la salud mental y la inclusión social.