Más mujer: Eva Libertad habla del éxito de 'Sorda' y su salto al primer plano del cine español

Más mujer, con Puri Cánovas en Onda Cero, recibió en esta ocasión a la directora de cine Eva Libertad, una de las voces más destacadas del panorama audiovisual español tras el impacto logrado por Sorda.

Durante la entrevista, la cineasta murciana repasa el recorrido de una película que ha logrado emocionar al público, cosechar el respaldo de la crítica y alcanzar un notable reconocimiento en los premios Goya. La conversación permite conocer también cómo ha vivido este momento profesional y personal, marcado por la repercusión de una obra con un fuerte componente humano y social.

A lo largo de la charla, Eva Libertad aborda además el proceso de creación de Sorda, la dimensión inclusiva del proyecto y la manera en que el cine puede contribuir a ensanchar la mirada de la sociedad sobre realidades que a menudo siguen siendo invisibles.

La entrevista se completa con una reflexión sobre su trayectoria, las dificultades de abrirse camino en la industria audiovisual y el valor de contar historias con identidad propia. Una conversación cercana y de fondo en Más mujer con una creadora que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.