Más mujer: La Dra. Isabel Castaño pide anticiparse a la menopausia desde los 40 años

La ginecóloga Isabel Castaño, investigadora con trayectoria en Harvard y divulgadora en Instagram bajo el nombre “Qué monas mis hormonas”, visitó los estudios de Onda Cero Murcia para conversar con Puri Cánovas.

La doctora defendió que, a partir de los 40-45 años, conviene “anticiparse al cambio”. Según explicó, el sueño que empeora, la grasa que se acumula en la zona abdominal o los cambios en la piel suelen atribuirse a la edad, cuando detrás están las hormonas. En esa etapa, apuntó, es el momento de incorporar el entrenamiento de fuerza, subir la proteína en la dieta y vigilar la salud cardiovascular, que tras la menopausia es la principal amenaza para las mujeres.

La Dra. Castaño también se refirió a la terapia hormonal. Señaló que lo que ha cambiado es sobre todo la información de las mujeres, y que hoy solo el 20% de las que tienen síntomas la toman. Recordó que en octubre la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos ha incluido la perimenopausia entre las etapas en las que se puede indicar, y que existe una “ventana de oportunidad” antes de los 60 años o en los diez posteriores a la última regla.

La entrevista aborda además la sexualidad en la menopausia y el origen del nombre de su perfil, una anécdota personal que la doctora relata en primera persona.

Escucha la entrevista completa con la Dra. Isabel Castaño en el audio que acompaña a esta noticia.