Con Puri Cánovas

Más mujer | Angélica Galera: El saber estar se aprende: claves de protocolo e imagen para la vida cotidiana y profesional

Angélica Galera, experta en protocolo y directora de Etiqueta Negra, defiende en «Más mujer» la educación, el respeto y la coherencia personal frente a las modas pasajeras

Julián Vigara

Murcia |

Angélica Galera y Puri Cánovas

El espacio Más mujer, con Puri Cánovas y Julián Vigara, recibió esta semana a Angélica Galera, directora de la empresa Etiqueta Negra, para abordar una cuestión tan sencilla como decisiva, el valor del saber estar. Madrileña de origen y murciana de adopción, Galera recordó que la educación y las normas de cortesía no son innatas, sino aprendidas, y que dependen tanto de la familia como del entorno educativo y profesional.

Durante la conversación, la experta alertó de la pérdida progresiva de gestos básicos de convivencia -dar las gracias, saludar, respetar a los mayores o a quien tiene más experiencia- y subrayó que el respeto sigue siendo la norma esencial que no debería desaparecer nunca. También repasó situaciones habituales en actos sociales y eventos, desde el uso correcto de cubiertos hasta los brindis o los saludos, insistiendo en una idea clara: si no se sabe qué hacer, observar y actuar con naturalidad suele ser la mejor opción.

En el ámbito profesional, Galera puso el acento en la imagen personal como herramienta, no como imposición. «Nadie debe ser esclavo de la moda», defendió, apostando por el autoconocimiento, la coherencia y una actitud serena, especialmente en contextos como una entrevista de trabajo. Una conversación práctica, cercana y reveladora que deja una conclusión clara: el saber estar no es cuestión de etiquetas rígidas, sino de educación, sentido común y respeto.

