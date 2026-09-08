Más Mujer: Ana Fernández nos habla del corto La Mar de Ellas

"La Mar de Ellas" (Ana Fernández Martínez)

Este proyecto audiovisual nació bajo el marco de la iniciativa de investigación científica ThinkInAzul en la Universidad de Murcia (UMU).

El objetivo: Visibilizar y poner en valor el rol activo de las mujeres en el mundo marino, un sector históricamente masculinizado.

Recoge testimonios reales de mujeres con perfiles muy diversos dentro del ámbito marítimo actual y de las últimas décadas. Incluye a científicas, pescadoras, armadoras, rederas y profesionales de la gestión portuaria o el buceo.

El cortometraje documental analiza conceptos como la “cultura oceánica, género y desigualdades en el ámbito marino” desde una perspectiva narrativa y humana.