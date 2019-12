Más de Uno Murcia 26/12/19

En el programa han participado: Pedro Pérez Piernas, presidente de la Asociación No Más Ruido, nos cuenta como están viviendo los vecinos del centro el Tardeo que se ha instaurado en Murcia con la masiva afluencia de personas durante estos días de Navidad. El Dr. Pablo Ramírez, coordinador de Trasplantes nos cuenta como fue la jornada del pasado fin de semana en el que se llevaron a cabo 6 trasplantes de órganos en el Hospital Virgen de la Arrixaca. Nos acercamos también hasta la Fundación Jesús Abandonado para hablar con May Penín, responsable del área social, a cerca de las personas que pasan estos días por la Fundación y de los proyectos previstos para 2020. Nos acercamos también hasta el Auditorio regional Víctor Villegas porque este fin de semana se celebra la Gran Gala de Navidad dirigida por José Carlos Martínez, y hasta el Teatro Romea y el Teatro Circo de Murcia, este último nos ofrece el espectáculo “Zoo Cabaret” este viernes y sábado. Y nuestro espacio No Mires Hacia Atrás lo dedicamos esta semana a “Momentos Agridulces”.