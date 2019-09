Más de Uno Murcia 11/09/19

En el programa han participado: Luis Bañón, meteorólogo de AEMET ante la alerta de fuertes lluvias para miércoles y especialmente jueves; el concejal de Gestión Económica, Eduardo Martínez Oliva tras la aprobación en Junta de Gobierno extraordinaria de la aprobación del proyecto de presupuestos 2019. El edil nos comenta lo más destacado de esos presupuestos que no aún no han sido aprobados en pleno; Antonio Navarro Corchón, concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta, nos ha presentado el Plan de obras de los desvíos provisionales de los colectores afectados por las obras del soterramiento;José Manuel Fernández Gayoso, co-portavoz de STERM Intersindical nos da su visión tras conocer que en la memoria anual, la Fiscalía General del Estado sugiere, normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados, tras las agresiones sexuales protagonizadas por menores; el presidente de la Federación de Moros y Cristianos nos cuenta los detalles de la Feria de Septiembre 2019 en el espacio eventos.murcia.es con Mari Paz Martínez; cerramos Más que Moda con la periodista María Huertas que nos habla del evento Made in Murcia, un espacio de moda y diseño que se celebrará en el Paseo Alfonso X el próximo 12 de septiembre. En el estudio hemos tenido como invitado al diseñador murciano, Salvador Corbalán y a Gema Pujalte.