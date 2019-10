Más de Uno Murcia 10/10/19

En el programa han participado entre otros: José Antonio Serrano, portavoz del Grupo Municipal Socialista ha denunciado el retraso de la composición de las Juntas Municipales por parte del PP. Asegura serrano que se trata de una estrategia, “para no hacerse la foto con VOX”; Francisco Turrión, de CCOO ha explicado la situación a la que se enfrentan unas funcionarias que denunciaron a un compañero por razón de sexo. El acosador fue sancionado con un cambio de oficina para no coincidir en el mismo lugar. Ahora el INE como medidas organizativas ante las elecciones, les hace trabajar durante un tiempo juntos; Roberto Santiago, es autor de los libros y director del espectáculo Los Futbolísimos, El Musical que se representa en el Teatro Romea de Murcia este próximo domingo 13 de octubre; conversamos junto al periodista musical, Miguel Tébar con el batería de León Benavente, César Verdú con motivo de la actuación este sábado 12 de octubre en el Auditorio Fofó de Murcia. La banda presentará las canciones de “Vamos a volvernos locos” su nueva producción; A la figura del vampiro, uno de los seres oscuros más fascinantes para el público por la noción de inmortalidad inherente a su figura, han dedicado el vol. 210 de No Mires Hacia Atrás. Tatiana Tereshkova y Miguel Tébar han elaborado una “play list” a algunas de esas composiciones en torno a Drácula.