Más de Uno Murcia 07/08/20

En el programa han intervenido:

. Jesús Jiménez, presidente de Hostemur, nos cuenta la situación del sector de Ocio Nocturno. El 80% de las empresas de ocio nocturno deberá ir a concurso de acreedores si no reciben ayudas.

. Mercedes Bernabé, Concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, nos habla de las salas de estudio del municipio y de la nueva sala 24 horas, que se ha estrenado en Zeneta.

. Juan Guirao, portavoz de la asociación Convivir sin Racismo, nos habla de los comportamientos racistas que se están produciendo tras la llegada de inmigrantes infectados por coronavirus a la región. Han remitido un escrito a la Fiscalía para que se abra una investigación.

. Lola Gracia, nos habla de las dos últimas galas online, del Festival de Flamenco del Cante de las Minas. “De La Unión al Cielo”, nos trae esta noche a Alba Heredia, Abdón Alcaráz y “El Bola”, entre otras actuaciones.

. Sexo Sentido con la sexóloga de La Eroteca Eva Camacho y el Dr. Jesús Rodríguez, director del Instituto Sexológico murciano, hablamos hoy de “Las Rodríguez”. Ahora son las mujeres las que se quedan en la ciudad trabajando y aprovechan para echar una cana al aire.

. Cine. Antonio Rentero, nos presenta los estrenos de la semana. “The Way Back” y “ Color Out of Space”.