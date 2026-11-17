Jubilarse no significa desvincularse de la profesión. Con esa idea, el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia ha puesto en marcha la Agrupación de Enfermeros Jubilados, un espacio propio dentro de la institución pensado para quienes han dedicado su vida laboral al cuidado de los demás y siguen teniendo mucho que aportar.

La iniciativa quiere mantener el contacto con la profesión, fomentar la participación y convertirse en un lugar de encuentro. También aspira a servir de puente entre generaciones, para que la experiencia acumulada durante décadas llegue a las enfermeras y enfermeros que hoy están en activo.

Al frente de la Agrupación estará María Luisa Pujalte, enfermera jubilada. En Más de uno Murcia nos ha contado cómo nace el proyecto, qué actividades quieren impulsar y cómo afronta esta primera etapa en la presidencia.