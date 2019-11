Juan Martí publica: "La Trilogía del Olvido" inspirada en el amor homosexual en tiempos pasados

Juan Martí , es el autor de Cuando el Amor no Tenía Nombre . Con él hemos conversado sobre este libro de relatos cuyo “leit motiv” es el amor homosexual. Martí, además nos ha adelantado sus siguientes dos publicaciones “lo que no fue escrito” y “Azul es el olvido” que conformarán una trilogía, que previsiblemente será llevada a tv al comprar los derechos la productora Plano a Plano.

¿Cómo era el amor entre hombres hace cien años? ¿Tenían conciencia esos hombres de que existía el amor homosexual? ¿Sabían cómo llamarlo? ¿Eran felices? ¿Conscientes? ¿Merecía la pena arriesgarse si suponía jugarse la vida? Todas esas preguntas me surgían cuando veía fotos antiguas con un evidente aire afectivo entre dos hombres y un día, harto de hacerme esas preguntas, decidí contestarlas escribiendo relatos. Relatos donde la fotografía escogida no sólo es una inspiración, sino que es parte fundamental de la trama. 'Cuando el amor no tenía nombre' es un conjunto de relatos de países y ciudades distintas, de distintas décadas y diferentes entornos sociales, económicos y culturales, un mosaico que acerca a los lectores a un mundo que ya no existe pero que probablemente existió. Y, aunque fueron momentos duros y difíciles para los homosexuales que se empeñaron en ser fieles a sí mismos, he decidido contar sólo historias donde haya esperanza, al menos en el momento justo donde se cuenta esa historia. Luego, quién sabe...