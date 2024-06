Juan Manuel de Prada: "la madurez para el novelista es un instrumento fundamental"

El autor se centra en la comunidad de artistas, escritores y periodistas españoles residentes en París, durante los años de la Ocupación alemana, donde convivían exiliados de la Guerra Civil española con propagandistas del Tercer Reich, golfos letraheridos en tránsito por Europa y pintores consagrados o bohemios, postulantes de la fama y de la infamia, condenados a sobrevivir en condiciones atroces que los enfrentan a desgarradores dilemas morales.

El narrador y protagonista es Fernando Navales —personaje que Juan Manuel de Prada recupera de su celebrada primera novela, Las máscaras del héroe—, un escritor tan dotado de talento para la manipulación como carente del más mínimo escrúpulo, un antihéroe pluscuamperfecto, movido por el resentimiento, la más oscura, pertinaz y alevosa de las debilidades humanas.

El temible Pedro Urraca, agregado policial en la embajada de España en París, encomienda a Navales una perturbadora misión que le va como anillo al dedo: conseguir que los artistas e intelectuales españoles exiliados colaboren con las actividades que Falange desarrolla en el París ocupado. Por las páginas de esta novela desfilan personajes tan conocidos como Pablo Picasso, César González Ruano, Gregorio Marañón o María Casares, junto a otros interesantísimos como Ana de Pombo,Óscar Domínguez o Ramón Serrano Súñer. Todos ellos, y otros muchos, componen un deslumbrante elenco cuya peripecia oscila entre la tragedia y el esperpento, el retrato al natural de los abismos más hondos de la abyección humana y la más genuina novela picaresca.

Sobre Juan Manuel de Prada:

Juan Manuel de Prada nació en Baracaldo en 1970, aunque pasó su infancia y adolescencia en Zamora. Con su primer libro, Coños (1995), y los relatos de El silencio del patinador (1995, ampliado en 2010) sorprendió a la crítica por su poderosa imaginación y su audaz uso del lenguaje. En 1996 debutó en la novela con la monumental Las máscaras del héroe, con la que obtuvo el Premio Ojo Crítico de Narrativa de RNE. En 1997 recibió el Premio Planeta por La tempestad, que fue traducida a una veintena de idiomas y significó su consagración internacional, después de que la revista The New Yorker lo seleccionara como uno de los seis escritores más prometedores de Europa. Su novela Las esquinas del aire (2000) también fue recibida con entusiasmo por los lectores y la crítica, así como Desgarrados y excéntricos (2001). La vida invisible (2003) recibió el Premio Primavera y el Premio Nacional de Narrativa, y con El séptimo velo (2007) se alzó con el Premio Biblioteca Breve y el Premio de la Crítica de Castilla y León. En 2012 publicó Me hallará la muerte, y en 2014, en Espasa, Morir bajo tu cielo. En 2015 publicó, El castillo de diamante, galardonada con el Premio de la Crítica de Castilla y León, y en 2019 el thriller Lucía en la noche. A finales de 2022 publicó su monumental tesis doctoral, El derecho a soñar, basada en la vida de Ana María Martínez Sagi. Su último libro es el ensayo Raros como yo (Espasa, 2023).

Ha obtenido los más prestigiosos reconocimientos del periodismo literario; entre otros, los premios Mariano de Cavia y Julio Camba.