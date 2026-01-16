Juan de Dios de la Hoz: "El programa iconográfico del imafronte de la Catedral de Murcia, ideado por Jaime Bort y los grandes pensadores de su tiempo, es extraordinario"

La restauración del imafronte de la Catedral de Murcia ha permitido redescubrir uno de los grandes referentes del barroco español y volver a leer, piedra a piedra, el relato simbólico que define la identidad histórica y artística del templo. Así lo explicó el arquitecto responsable de la intervención, Juan de Dios de la Hoz, en una entrevista concedida al programa Más de uno de Onda Cero Región de Murcia, dentro del espacio Universo Maite, el podcast de Confiteria Maite.

Durante la conversación, De la Hoz subrayó el valor excepcional de la fachada principal, no solo como elemento arquitectónico, sino como una auténtica narración esculpida. «Cuando uno busca la página del barroco en los libros de historia de España, probablemente la primera imagen sea la catedral de Murcia», afirmó, destacando que el imafronte representa de forma ejemplar los principios del barroco levantino y se ha convertido en un referente para toda España y más allá de nuestras fronteras.

La intervención ha supuesto uno de los trabajos más complejos afrontados por su estudio «es el encargo más difícil, hermoso, complejo y maravilloso que hemos tenido», reconoció el arquitecto, que cuenta con una larga trayectoria en restauración patrimonial. El proyecto fue impulsado por la Diócesis de Cartagena, con la que el equipo trabaja desde finales de los años noventa, y asumido con la conciencia de estar ante una obra única.

La fachada, con más de mil metros cuadrados de superficie en un espacio muy reducido, ha exigido una coordinación minuciosa entre numerosos oficios especializados: arquitectos, canteros, albañiles, restauradores, arqueólogos, carpinteros, cerrajeros e incluso orfebres han intervenido en el proceso. «Lo más difícil ha sido coordinar todos los trabajos para que los plazos se solaparan sin retrasos», explicó el arquitecto responsable, que calificó el proyecto como «un auténtico lujo profesional».

Antes de iniciar la restauración, se llevaron a cabo estudios previos de gran precisión: análisis geológicos permitieron identificar el origen y la diversidad de las piedras utilizadas (hasta cinco tipos y tonalidades distintas), mientras que el escaneado con tecnología láser generó un modelo tridimensional completo del imafronte, capaz de mostrar «hasta el más mínimo detalle de esculturas y cornisas».

Uno de los principales debates durante la intervención fue cómo actuar ante elementos desaparecidos o muy deteriorados «¿reconstruimos una mano, una cabeza o un escudo, o dejamos la laguna?», planteó el arquitecto. La respuesta no fue uniforme, ya que cada zona de la fachada presenta características distintas, y las decisiones se tomaron caso a caso junto a los técnicos de Patrimonio de la Región de Murcia.

La restauración también ha permitido descubrir detalles desconocidos para la mayoría de los ciudadanos, visibles solo desde el andamio. Entre ellos, la simbología de algunas esculturas o intervenciones contemporáneas pensadas para ser reconocidas en el futuro como aportaciones del siglo XXI, integradas con respeto en el conjunto histórico.

Más allá del rigor técnico, Juan de Dios de la Hoz confesó la fuerte carga emocional que ha supuesto el proyecto. «He llevado a mi familia y amigos cientos de veces y me sigo emocionando», aseguró. Trabajar directamente sobre esculturas ideadas por Jaime Bort y los grandes pensadores de su tiempo ha sido, dijo, una experiencia difícil de describir. «El programa iconográfico es extraordinario y me emociona tanto haber participado que nunca podré ser objetivo: es la catedral más hermosa del mundo».

La entrevista completa puede escucharse en la web de Onda Cero Región de Murcia, dentro del espacio Universo Maite, dedicado durante el mes de enero 2026 a poner en valor uno de los grandes símbolos patrimoniales de la ciudad.