La Enfermería constituye un pilar fundamental del sistema sanitario, estrechamente vinculada al cuidado directo de los pacientes. En los últimos años, gracias al avance de la investigación y la formación, han surgido nuevas áreas de especialización enfermera cuyo principal objetivo es dar respuesta a las cambiantes necesidades de la sociedad.

En este contexto, el Colegio de Enfermería ha realizado un importante esfuerzo por visibilizar las múltiples facetas de la profesión, así como por ofrecer a sus colegiados oportunidades formativas en distintos ámbitos.

En esta línea, el día 16 de abril se celebran las II Jornadas de Enfermería Legal y Pericial, un encuentro que reunirá a expertos en un campo profesional que integra conocimientos clínicos y jurídicos. Estos profesionales desempeñan un papel clave en la elaboración de informes técnicos que sirven de apoyo en procesos judiciales, contribuyendo al esclarecimiento de hechos relacionados con la práctica asistencial.

Entre los ponentes de estas Jornadas, se encuentra Agustín Vázquez Valencia, presidente de la Asociación de Enfermería Pericial de España.