Una investigación del IMIB sobre esclerosis múltiple logra el prestigioso premio internacional Nightingale 2025

El Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) ha sido galardonado con el ‘Nightingale International Award 2025’, uno de los reconocimientos más relevantes a nivel mundial en el ámbito de la enfermería especializada en esclerosis múltiple. Se trata de un estudio multicéntrico en el que, además del IMIB y el CSUR de Esclerosis Múltiple de la Arrixaca, han participado hospitales de Cataluña, Valladolid y Madrid.

La enfermera murciana Fuensanta Hellín Gil, investigadora principal del proyecto, explicó en el espacio Tiempo de Enfermeras de Onda Cero que en la investigación han participado un millar de pacientes, de los cuales un número importante procede de la Región de Murcia. “Nuestro objetivo es poner a disposición de los profesionales sanitarios herramientas validadas que permitan mejorar la calidad de vida de los enfermos, facilitando un abordaje integral de la enfermedad”, subrayó.

En la Región conviven actualmente unas 1.200 personas diagnosticadas de esclerosis múltiple, la mayoría mujeres jóvenes entre los 20 y 40 años. Hellín destacó que la enfermería desempeña un papel esencial en la atención diaria de estos pacientes, ya que son quienes acompañan en el tratamiento y en la gestión de síntomas como la fatiga, la debilidad muscular o los problemas de movilidad.

Sobre el reconocimiento internacional, la investigadora murciana señaló que el premio supone un impulso para continuar con la labor científica desde la enfermería: “Mi deseo es que más compañeras y compañeros tengan la oportunidad de dedicarse a la investigación, porque nuestra profesión aporta una visión muy cercana y necesaria en la atención a estas enfermedades crónicas”.