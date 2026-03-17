La investigación en enfermería gana peso en Murcia como motor de mejora real de la atención sanitaria

La investigación en enfermería se consolida como una herramienta decisiva para mejorar la atención sanitaria, reforzar la seguridad del paciente y elevar la calidad asistencial. Esa fue una de las principales ideas que dejó una nueva entrega de la sección Tiempo de enfermeras en Onda Cero Región de Murcia, con la participación de Laura Martínez Alarcón, investigadora del IMIB, enfermera del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y profesora de la Universidad de Murcia, y José Miguel Rivera Caravaca, profesor de la UMU, investigador del IMIB y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares.

Durante la conversación con Julián Vigara, ambos profesionales defendieron el papel de la enfermería investigadora como puente entre la ciencia y la práctica clínica. Martínez Alarcón subrayó que los cuidados no pueden sostenerse en inercias o rutinas heredadas, sino en intervenciones contrastadas y respaldadas por la evidencia científica. A su juicio, investigar permite identificar necesidades reales de los pacientes, optimizar estrategias de cuidado y evaluar si las actuaciones aplicadas funcionan y mejoran los resultados en salud.

En esa misma línea, la enfermera e investigadora incidió en que la investigación también aporta una dimensión clave a la asistencia, la humanización. En un entorno sanitario marcado por la rapidez, la presión asistencial y el avance tecnológico, defendió que el cuidado sigue siendo una pieza central del trabajo enfermero y también de la producción científica vinculada a la profesión.

Por su parte, José Miguel Rivera Caravaca explicó que en su caso la vocación investigadora estuvo presente desde el inicio de su formación universitaria. Señaló que siempre tuvo claro que quería abrir esa vía profesional para generar conocimiento útil y contribuir a mejorar la atención que reciben los pacientes. Ambos coincidieron en que esa tarea no solo enriquece la profesión, sino que repercute de forma directa en la vida de las personas atendidas por el sistema sanitario.

Sobre el itinerario necesario para iniciarse en este ámbito, Rivera Caravaca recordó que la base comienza ya en los estudios de grado, con asignaturas ligadas a la práctica basada en la evidencia y con el Trabajo Fin de Grado como primer contacto relevante con la investigación. A partir de ahí, consideró muy recomendable avanzar mediante formación de posgrado, especialización y, en muchos casos, la realización de una tesis doctoral.

Uno de los momentos más claros de la entrevista llegó al abordar las dificultades que todavía frenan el desarrollo de la investigación enfermera. Laura Martínez Alarcón apuntó a la falta de tiempo y de recursos dentro del ámbito hospitalario como uno de los principales obstáculos. Reivindicó que investigar no debería entenderse como una carga añadida a la jornada laboral, sino como una dimensión integrada en el ejercicio profesional. También lamentó la limitada presencia de enfermeros en grupos multidisciplinares y la escasa conciencia social sobre una realidad todavía poco visible, que los profesionales de enfermería también pueden alcanzar el grado de doctor y liderar líneas científicas de alto nivel.