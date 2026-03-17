Identidad Ñ: Ana Bravo desentraña el origen de la palabra «pasión»

Hay palabras que usamos a diario sin sospechar todo lo que arrastran dentro. En esta nueva entrega de Identidad Ñ, Ana Bravo se detiene en una de ellas, «pasión». Una palabra muy presente en estas fechas por su vínculo con la Semana Santa, pero cuyo significado original tiene poco que ver con el entusiasmo o el arrebato con que la utilizamos hoy.

La profesora de la Universidad de Murcia desvela que el término procede del latín passio y que, en su origen, remitía al sufrimiento, al dolor y al padecimiento. De ahí que la expresión «Pasión de Cristo» conserve un sentido mucho más cercano al primitivo que frases tan corrientes como «mi pasión por la música» o «mi pasión por los coches».

La sección resulta especialmente sugerente porque no se queda en la etimología. Ana Bravo tira del hilo y muestra cómo alrededor de «pasión» ha crecido toda una familia de palabras que conecta el latín con el griego y que sigue muy viva en nuestro idioma: «compasión», «padecer», «empatía», «simpatía», «patología», «paciencia» o «pasividad». Un recorrido breve, claro y muy revelador por la historia que esconden las palabras.