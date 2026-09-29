Identidad Ñ: ¿Repasar o hacer un repaso? Los verbos ligeros abren la nueva temporada

La sección Identidad Ñ vuelve con una pregunta sencilla que plantea la lingüista Ana Bravo. ¿Decimos "repasar" o "hacer un repaso"? Ana confirma que las dos formas son correctas. Detrás de esa duda cotidiana está uno de los fenómenos más extendidos de las lenguas, los llamados verbos de apoyo, también conocidos como verbos soporte o verbos ligeros (en inglés, light verbs).

En estas construcciones, un verbo de significado muy general, como "hacer", se combina con un sustantivo. El verbo aporta el tiempo, la persona y el número, y el sustantivo aporta el contenido. Así conviven "viajar" y "hacer un viaje", "sugerir" y "hacer una sugerencia", o "aludir" y "hacer alusión".

La equivalencia no siempre existe. "Hacer justicia" o "hacer deporte" no tienen un verbo correspondiente. En otros casos cada forma expresa una idea distinta, "hacer memoria" no es lo mismo que "memorizar", ni "hacer negocios" equivale a "negociar". Un ejemplo curioso es "meritar", que recoge el Diccionario de la lengua española con el significado de "hacer méritos" y que apenas se usa.

Según Ana Bravo, los hablantes prefieren cada vez más la forma con "hacer" por dos motivos. Es más transparente, y es un patrón fácil y barato de copiar, que ella compara con los productos de marca blanca. Julián Vigara lo ilustra con ejemplos de cocina: el arroz, que según lo que le pongas da una paella o un arroz a banda, y la mayonesa light.

La investigadora deja además una reflexión sobre su oficio. En el lenguaje, como en la ciencia, basta con tirar de un hilito para no saber adónde te llevará.