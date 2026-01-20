Identidad Ñ: la relación del mes de enero con las coscoletas

¿Qué conexión puede haber entre el mes de enero y algo tan cotidiano como llevar a alguien "a coscoletas"? La respuesta no está donde imaginas, y precisamente ahí empieza el juego. En este nuevo espacio de Identidad Ñ, Ana Bravo propone un viaje por el lenguaje desde la curiosidad, la creatividad y el placer de pensar las palabras.

La conversación se mueve entre la divulgación y el asombro: concursos que despiertan vocaciones, ideas que rompen con la enseñanza rígida de la lengua y asociaciones que, aunque parezcan absurdas, esconden una lógica sorprendente. Nada es casual y nada se explica del todo… porque el verdadero reto está en escuchar, preguntarse y seguir el hilo.

Una sección en Más de uno Murcia para dejarse llevar y descubrir que la lengua no se queda en el libro: la llevamos puesta cada día, incluso cuando no somos conscientes de ello.