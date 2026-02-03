Identidad Ñ: ¿Quién aprueba y quién suspende? La lengua desmonta una creencia muy extendida

En esta nueva entrega de Identidad Ñ, la sección dedicada a la lengua en Más de uno Murcia, abordamos uno de esos temas que parecen obvios… hasta que alguien los mira con lupa. ¿Aprobamos nosotros o nos aprueban? ¿Ganamos porque queremos o porque se dan las circunstancias? A partir de situaciones cotidianas -exámenes, órdenes, deseos y hasta victorias deportivas- Ana Bravo nos guía por los matices del español y demuestra que la gramática no siempre coincide con el sentido común.

Un viaje ágil, sorprendente y muy reconocible para cualquier oyente, que invita a escuchar el audio completo y descubrir cómo el idioma revela más de lo que creemos sobre nuestras acciones, nuestras intenciones y nuestros éxitos (o fracasos). Porque en español, no todo es tan simple como parece… y ahí está la gracia