Identidad Ñ: La palabra “difunto” tiene un parentesco que te sorprenderá

A pocos días del 2 de noviembre, cuando los cementerios se llenan de flores, la lengua también tiene algo que contar. La profesora de Lengua de la Universidad de Murcia Ana Bravo ha dedicado la sección Identidad Ñ de Más de uno Murcia, en Onda Cero Murcia, a repasar cómo ha cambiado el nombre de la festividad y por qué no es una cuestión menor.

Lo que nació como el Día de los Fieles Difuntos se dice hoy, en la calle, de formas distintas. Unos hablan del Día de los Difuntos y otros, del Día de Difuntos. En esa diferencia, aparentemente mínima, la docente ve un fenómeno que apasiona a los lingüistas. En el camino, explica, se han perdido palabras y, con ellas, también una manera de entender la celebración.

Con ejemplos cotidianos, la profesora Bravo desgrana qué cambia en la mente del hablante según incluya o no un artículo, y por qué dos expresiones que parecen idénticas no designan exactamente lo mismo. La profesora, además, sitúa la polémica en un contexto más amplio, el de un idioma que se comparte a ambos lados del Atlántico. “Eso es lo fascinante del lenguaje, que lo hacemos los hablantes”, sostiene.

Una palabra con sorpresa

La conversación se detiene también en el origen del propio término “difunto”. Su historia, que la profesora califica de curiosa, conecta con otra palabra de uso diario en la que pocos reparan, y es el punto que cierra una charla breve, amena y pensada para el oyente sin conocimientos de lingüística.

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