Identidad Ñ: el origen de «vacaciones» que reivindica no hacer nada

La sección «Identidad Ñ» de Más de uno Murcia cierra la temporada con una palabra que define el verano entero, vacaciones. Ana Bravo, profesora de la Universidad de Murcia, ha explicado en antena que el término procede del sustantivo latino vacātio, derivado a su vez del verbo vacāre, que significaba «estar vacío», «estar libre de» u «estar ocioso».

De esa misma raíz nacen palabras tan dispares como vacante, vacío, vaciar, vaciedad o evacuación, todas unidas por la idea de dejar un espacio sin ocupar. Bravo ha aprovechado además para resolver una duda pendiente desde el programa dedicado a las vocaciones - la diferencia entre ambas palabras se reduce a un matiz mínimo en la pronunciación de la vocal y en la posición de la lengua.

El recorrido histórico del término revela que el descanso no siempre gozó de buena fama. Un tratado de 1603 alertaba ya contra «la ociosidad y los juegos», y el padre Feijoo, en pleno siglo XVIII, lamentaba que las universidades españolas dedicasen «casi seis meses» al año a la vacación, frente a una mayor dedicación al estudio en las colonias.

Frente a esa tradición de sospecha hacia el ocio, la etimología invita hoy a lo contrario, a vacar, a permitirse no hacer nada durante el verano y sin remordimientos.